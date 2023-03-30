TOKİ Silivri kura sonuçları 2023 açıklanıyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) İstanbul Silivri'de yapılacak olan 250 bin sosyal konutun kura çekilişi bugün gerçekleştiriliyor. TOKİ Silivri kura çekimi, canlı yayın üzerinden izlenebilecek. Noter huzurunda yapılacak olan çekiliş sonrası 250 bin konut, hak sahibiyle buluşacak. İşte İstanbul TOKİ Silivri çekilişi canlı yayın izleme linki ve TOKİ Silivri kura sonuçları nihai isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ kura heyecanı İstanbul'un Silivri ilçesi için devam ediyor. İstanbul Avrupa Yakası Arnavutköy-Başakşehir-Esenler 28 bin 340 konut, İstanbul Çatalca İlçesi 540 konut, İstanbul Silivri İlçesi Selimpaşa 200 konut ve İstanbul Tuzla İlçesi 20 bin 920 konut olmak üzere toplamda 50 bin konut sahibine teslim edilecek.

TOKİ tarafından İstanbul'da yapılacak olan 50 bin sosyal konutun kurası; Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde 16 Mart- 19 Nisan tarihleri arasında noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda 30 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan Silivri 250 bin konut kurası, www.toki.tv adresinden ve TOKİ'nin Youtube hesabından canlı olarak izlenebiliyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen TOKİ Silivri çekilişi canlı yayın izleme bağlantısına haberimizden ulaşabilirsiniz. TOKİ Silivri kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.

Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi, TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip edildi. Kura sonrası ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesine TOKİ'nin resmi adresinden ulaşılabilecek. İstanbul sosyal konut kura çekimi sonuçları canlı yayını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

TOKİ SİLİVRİ ÇEKİLİŞ KURASI CANLI YAYIN İZLE

16-29 Mart tarihleri arasında yapılan Tuzla kuralarının sona ermesiyle birlikte Silivri ve Çatalca ilçelerinde yapılacak olan konutlar için kura çekilişi başladı. İlk Evim İlk İş Yerim projesi ile TOKİ İstanbul, Çatalca ilçesinde 540 konut, Silivri Selimpaşa projesi kapsamında ise toplamda 200 konutun kura çekilişleri ile hak sahipleri belirlenecek. İşte 2+1 ve 3+1 TOKİ Silivri kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...

TOKİ SİLİVRİ KURA SONUÇLARI 2023



TOKİ kura sonuçları, kura çekiminin ardından ilan edilecek. TOKİ kura sonuçları yalnızca E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla sorgulanabiliyor. TOKİ Silivri çekilişi sona erdikten sonra TOKİ Silivri kura sonuçları, e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek

TOKİ İSTANBUL KURA TAKVİMİ 2023

30 Mart 2023 Çatalca 540 konut

30 Mart 2023 Silivri (Selimpaşa) 200 konut

1 - 19 Nisan 2023 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler 28 bin 340 konut

TOKİ Çatalca kura sonuçları 2023! İstanbul Çatalca TOKİ çekilişi canlı yayın izle