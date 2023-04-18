TOKİ kura sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte çekiliş sonucu TOKİ'de asil olarak hak kazananlar ne yapacaklarını sorguluyor. İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında İstanbul'un Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler ilçesinde inşa edilecek olan 28 bin 340 konutun hak sahipleri belirlendi. Başvuruda bulunan vatandaşlardan TOKİ kurada adı çıkanlar ev sahibi olmaya hak kazandı. Peki TOKİ'de asil olarak hak kazananlar ne yapmalı? TOKİ kurada adı çıkanlar ne yapacak 2023?

TOKİ KURADA ADI ÇIKANLAR NE YAPACAK?



TOKİ "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi kapsamında gerçekleştirilen kura çekilişi sonucunda "asil olarak hak sahibi oldunuz" ibaresi ile karşılaşan vatandaşlar, resmi olarak ev ya da arsa almaya hak sahibi oldu.

TOKİ İstanbul kura sonuçları, e-devlet "Talep Toplama Projeleri İçin Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama" bağlantısı üzerinden sorgulanıyor. TOKİ kura sonuçlarında ismi çıkan vatandaşlar ilk olarak sözleşmelerini imzalayacaklar. İşte TOKİ'de asil olarak hak kazananların yapması gereken işlemler...

TOKİ kura çekilişinde konut almaya hak kazananlar, duyurularda belirlenen tarihler arasında kendilerinden istenen belgeleri ibraz ederek sözleşme imzalama sürecine girecek. TOKİ'den konut kazanan vatandaşlar konutların peşinatını ödeyerek taksit ödemeye başlayacak. Daha sonra belirlenen tarihlerde TOKİ konut peşinatı olan % 10'luk kısmı bankaya yatırılacak.

TOKİ kurada adı çıkanların sözleşme imzalama aşamasında ise şu belgeleri ibraz etmeleri gerekiyor:

1. İl/İlçe Nüfus Müdürlüğü'nden onaylı vukuatlı nüfus kayıt örneği ve adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuranlar için 3 (üç) yıl),

2. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç olmak üzere diğer 3 kategoriden hak sahibi olarak belirlenen vatandaşlar, İl/İlçe Tapu Sicil Müdürlüğü'nden başvuru sahibinin kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı herhangi bir bağımsız gayrimenkulün bulunmadığına dair belge.

TOKİ SÖZLEŞMELERİ NE ZAMAN İMZALANACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum daha önce yaptığı açıklamada TOKİ sözleşmelerinin evlerin bitimine yakın zamanda imzalanacağını belirtmişti. Evler ise 2023-2024 arasında tamamlanmış olacak.