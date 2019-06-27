‘TOKİ Silivri Alipaşa kura çekilişleri başladı mı? TOKİ Silivri Alipaşa çekilişleri ne zaman saat kaçta başlayacak?’ sorularına TOKİ İstanbul projeleri kapsamında yanıt arıyor. TOKİ İstanbul projeleri kapsamında canlı yayın kura çekimleri tüm hızıyla deva ediyor. Vatandaşlar sosyal medya hesapları üzerinden TOKİ’nin canlı kura çekilişlerini anbean takip edebiliyorlar. Şimdi sırada Silivri Alipaşa kura çekimleri var. . Başakşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılacak olan toplam 685 konut için hak sahipleri belirlenmiş olacak. TOKİ Silivri Alipaşa canlı kura töreni, TOKİ’nin kurumsal sosyal medya hesaplarından yayınlanacak. TOKİ Silivri 685 konut kurası 28 Haziran 2019 saat 10.00'da Başakşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılacak olan.Toplam 685 konut için hak sahipleri belirlenmiş olacak. . TOKİ İstanbul canlı kura çekimleri ve listeleriyle ilgili son dakika gelişmelerini sayfamızdan takip edebilirsiniz. İşte haberimizin detayları…

TOKİ SİLİVRİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ Silivri 685 konut kurası 28 Haziran 2019 saat 10.00'da Başakşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılacak olan.Toplam 685 konut için hak sahipleri belirlenmiş olacak.

TOKİ TUZLA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ Tuzla projesinde yer alan 500 konut için kura çekilişi 1 Temmuz 2019 tarihinde saat 10:00 itibari ile yapılacak. TOKİ Tuzla kurası Haldun Alagaş Spor Kompleksi Ümraniye İstanbul adresinde yapılacak. Toplam 500 konut için hak sahipleri belirlenmiş olacak.

TOKİ AYAZMA HOŞDERE KONUT KURASI NE ZAMAN?

Başakşehir Ayazma’da inşa edilecek 311 konut ve Hoşdere’de inşa edilecek 337 konutun kura törenleri ise 2 Temmuz 2019 saat 10.00’da Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılarak kura törenleri son bulacak.

DİĞER İLLERDE TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN?

46 bin 137 başvurunun yapıldığı Bursa Nilüfer projesinde 9 Ağustos, 12 bin 660 başvurunun yapıldığı Kocaeli Gebze projesinde 8 Ağustos, 12 bin 643 başvurunun yapıldı Erzurum Aziziye projesinde 30 Temmuz tarihlerinde kura törenleri olacak.

Afyon merkez projesinde 3 Temmuz, Eskişehir Tepebaşı ve Odunpazarı projelerinde 4 Temmuz, Isparta merkez projesinde 8 Temmuz, Antalya Manavgat projesinde 10 Temmuz, Muğla Fethiye projesinde 10 Temmuz, İzmir Selçuk ve Ödemiş projelerinde 12 Temmuz, İzmir Aliağa projesinde 18 Temmuz, Manisa Yunusemre projesinde 19 Temmuz ve Bartın merkez projesinde 5 Ağustos tarihlerinde kura yapılacak.

ZİRAAT BANKASI TOKİ BAŞVURUSU

T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ); ülke genelinde alt ve orta gelir grubuna yönelik konutları, gerekli hizmet birimlerini ve altyapılarını, modern kentleşmenin tüm unsurlarını kapsayan bir anlayışla tamamlayarak sunmayı amaçlamaktadır.

TOKİ ile yapılan protokol kapsamında Ziraat Bankası olarak müşterilerimize, TOKİ projelerinin başvuru aşamasından tapu teslimine kadar olan bu süreçte; başvuru toplama, konut satış, konut teslim, konut ve DASK sigortası, devir, taksit tahsilâtı, borç kapama ve tapu teslimi işlemlerinde aracılık hizmeti vermekteyiz.

TOKİ'nin Ziraat Bankası aracılığıyla açık satışı duyurulan projelerden konut / iş yeri satın almak isterseniz TOKİ'ninİnternet sitesinden şartları öğrenmek için tıklayınız.(Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır) Ziraat Bankası aracılığıyla açık satışı duyurulan projelerden konut/işyeri satın almak isterseniz, belirtilen şartları taşımanız hâlinde, size en yakın şubemize T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanınızla müracaat etmeniz yeterlidir.

Satın almak istediğiniz konut / iş yerini TOKİ'nin web sitesinden veya proje mahallinden belirleyip en yakın şubemize gelin.

Şubelerimizde işlemleriniz vadesiz hesap üzerinden yapıldığından, hesabınız yoksa vadesiz hesabınız açılır; peşinat bedeli, vergi ve komisyon tutarı; vadesiz hesabınıza yatırılıp gayrimenkul satış işleminiz, çok kısa bir sürede gerçekleştirilir.

VEKALETNAMEMDE NELER YER ALMALI?

Vekâletname ile işlem yapmak isterseniz, noter kanalıyla düzenlenecek vekâletnamede aşağıdaki hususların bulunması gerekmektedir:

TOKİ Başkanlığınca satışa sunulan konutlardan satın almak üzere başvuruda bulunma,

Konut seçme,

Gayrimenkul satış sözleşmesi imzalama,

Satın almış olduğum konutun peşinatını ödeme ve borçlanma,

Taksitlerini yatırma,

Konutu teslim alma,

Damga Vergisi, KDV, banka komisyonu ve diğer masrafları yatırma,

Konut seçim, konut teslim tutanağı, konut tespit föyünü ve bu husustaki tüm evrakları imzalama, Konutu üçüncü kişilere devretmeye.

TOKİ KONUTUNU NASIL TESLİM ALACAĞIM?

TOKİ'den satın almış olduğunuz gayrimenkulünüzün teslimatı için projenin temerküzü olan şubemizden; Konutun KDV'sini yatırmanız,

KDV faturası, KDV ödeme dekontu ve Gayrimenkul Satış Sözleşmenizin fotokopisi ile şantiyeye gitmeniz gerekmektedir.

TOKİ TAKSİTLERİMİ NASIL ÖDEYECEĞİM

Vadesiz hesabınızda bakiyeniz yeterli olduğu sürece taksitleriniz otomatik olarak tahsil edilmektedir. Taksit tutarınızı T.C. kimlik veya hesap numaranızla tüm şubelerimizden öğrenebilir ve yatırabilirsiniz.

TOKİ EVLERİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

- TC vatandaşı olmak.

- Ev almak istediğiniz bölgede 1 yıldan fazla bir süre oturmuş olmak

- Daha önce TOKİ'den ev almamış olmak

- Üzerinize ait bir mal varlığının bulunmaması

- Aylık net gelirinizin 2600 lirayı geçmemesi

TOKİ İstanbul 2019 Konut Projesi (475 Adet Konut)

İstanbul İli, Esenler İlçesi Güney Proje Alanı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 1. Etap, 3. Bölge 475 Adet Konut ve 26 Adet Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 11 Haziran 2019 tarihinde yapılacak

TOKİ NEDİR?

TOKİ dar ve orta düzey gelire sahip ailelerin konut ihtiyacını karşılamak için devlet tarafından kurulan bir kurumdur. 2002 yılına kadar sadece 43.145 bina inşa edildi. Daha sonra planlı kentleşme ve konut seferberliğinin başlatılmasıyla kurum büyük bir atılım gerçekleştirdi. Bununla beraber TOKİ doğrudan başbakanlığa bağlandı. Ayrıca konut üretiminin yanında yurt, otel, kütüphane, cami, stadyum, üniversite gibi birçok alanda da hizmet vermektedir. 12 Şubat 2012 yılına kadar 81 ilde 524.698 konut yapılarak sahiplerine teslim edildi. 2023 yılında bu sayının 1 milyon konuta ulaşması hedefleniyor.