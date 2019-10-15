Topladığından ziyade kalbi hurda
Küçükçekmece’de ayağı sakat atla hurda toplayan kişiye vatandaşlardan tepki geldi.
Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde, defalarca uyarılmasına rağmen sakat atla hurda toplamaya devam ettiği anlaşıldı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Sosyal medyada tepki çeken görüntülerin Halkalı’da çekildiği ortaya çıktı.
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