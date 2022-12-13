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Toplantıya gelmeye tenezzül bile etmemişti! Kemal Kılıçdaroğlu ithal danışmanın ayağına gidiyor

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen CHP'nin fiyaskolarla dolu vizyon toplantısına Kemal Kılıçdaroğlu'nun atadığı danışman Jeremy Rifkin bizzat katılmaya tenezzül etmeyerek video konferans yoluyla bağlanmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da gerçekleştireceği program kapsamında ithal danışman Rifkin ile görüşeceği öğrenildi.

AA13 Aralık 2022 Salı 22:35 - Güncelleme:
Toplantıya gelmeye tenezzül bile etmemişti! Kemal Kılıçdaroğlu ithal danışmanın ayağına gidiyor
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ABD ve İngiltere gezilerinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni durağı Almanya oldu. Kılıçdaroğlu'nun 14-17 Aralık'ta Almanya ziyareti kapsamında ithal danışman Jeremy Rifkin ile görüşeceği ortaya çıktı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre; Kılıçdaroğlu, ABD ve İngiltere ziyaretlerinin ardından yarın da Almanya'ya gidecek.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İTHAL DANIŞMAN İLE GÖRÜŞECEK

Kılıçdaroğlu, Almanya ziyaretinde partisinin düzenlediği ve fiyaskolara sahne olan vizyon toplantısına bizzat katılmayan Jeremy Rifkin ile çeşitli temaslar ve çalışma toplantıları gerçekleştireceği öğrenildi.

ANGELA MERKEL'İN İZİNİ TAKİP EDECEK

CHP'nin açıklamasına göre, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya programının ana temasını "endüstri dönüşümü"nün oluşturacağı belirtilirken, Rifkin'in eski Almanya Başbakanı Angela Merkel ile başlattığı endüstriyel ve yeşil enerji dönüşüm hamlelerini yerinde gözlemleyeceği ve Türkiye'de gerçekleştirmeyi planladığı çalışmalar için önemli temaslarda bulunacağı ifade edildi.

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