Toprakta gömülü bulunan bebeğin, anne karnında ölmüş olduğu ortaya çıktı

Olay dün öğlen saatlerinde Osmangazi Mahallesi Erol Sokak üzerindeki boş arazide meydana geldi. Oyun oynarken toprağı kazan çocuklar, çürümüş halde bebek cesediyle karşılaştı. Haber verilmesi üzerine polis olay yerine gelerek inceleme başlattı. Polis, bebek bezinde yazan hastane isminden yola çıkarak annenin kimlik bilgilerine ulaştı. Bebek cesedi de Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın yaşandığı sokak üzerinde oturdukları tespit edilen Suriye uyruklu E.M. adlı kadın ile eşi M.H., polis tarafından gözaltına alındı. M.H. verdiği ifadede, hamile eşini doğum yapması için 15- 20 gün önce hastaneye götürdüğünü, düşük yapmasının ardından bebeği söz konusu arsaya kendisinin gömdüğünü söyledi. M.H., bebeğin anne karnında öldüğüne dair doktor raporlarının da mevcut olduğunu belirttiği öğrenildi.

Suriye uyruklu çift, verdikleri ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.