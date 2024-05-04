İSTANBUL 15°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mayıs 2024 Cumartesi / 26 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,34
  • EURO
    34,879
  • ALTIN
    2393.53
  • BIST100
    10276.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Toprak altından çıkarılan iki işçinin cenazesi defnedildi
Güncel

Toprak altından çıkarılan iki işçinin cenazesi defnedildi

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen heyelanın ardından toprak altından çıkarılan işçiler Ramazan Çimen ve Kenan Öz'ün cenazeleri toprağa verildi.

AA4 Mayıs 2024 Cumartesi 14:29 - Güncelleme:
Toprak altından çıkarılan iki işçinin cenazesi defnedildi
ABONE OL

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morgundan yakınlarınca alınan cenazeler, ilçedeki Yusuf Ziya Demir Camisi'ne getirildi.

Törene, işçilerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Veysel Yanık, İliç Kaymakamı Meriç Dinçer, İliç Belediye Başkanı Mehmet Elçi, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Muharrem Gül'ün kıldırdığı namaz sonrasında Çimen ve Öz'ün cenazeleri ilçe mezarlığına götürüldü. Vali Aydoğdu, işçilerin yakınlarının koluna girerek bir süre cenaze aracının arkasından yürüdü. Ardından cenazeler gözyaşları arasında defnedildi.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında 9 kişi kaybolmuş, 5 Nisan'da Uğur Yıldız'ın ve 19 Nisan'da Adnan Keklik'in cenazesine ulaşılmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.