İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırıları 15'inci gününde devam ederken Türkiye'deki sözde sanatçılarda tepki çeken ifadeler kullandı. Filistin halkının İsrail tarafından katledilişini görmezden gelen Oyuncu Selahattin Taşdöğen, asılsız "Filistinliler toprak sattı" yalanı üzerinden skandal ifadeler kullandı.

SELAHATTİN TAŞDÖĞEN: FİLİSTİN HALKI, BU ARAPLAR BUNU HAK EDİYOR



Oyuncu Selahattin Taşdöğen'in Başka Açıdan Tv YouTube kanalının sokak röportajında tepki çeken skandal ifadelere imza attı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

İsrail'in arkasında ABD'nin olduğunu ifade eden Taşdöğen, "Bir bakıma da bu Filistin halkı, bu Araplar bunu hak ediyor yani. Sen kendi topraklarını İsraillere sattın, mal sahibiydin şimdi kiracı oldun. Niye sattın? Her şey para demek değil demek ki. Vatan eğer vatansa kanını döktüysen o senin vatanındır." dedi.