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Tottenham, teknik adam Arne Slot ile görüşüyor

Conte sonrası teknik direktör arayışı içine giren Tottenham, teknik direktörlük görevi için Feyenoord'un başarılı genç çalıştırıcısı Arne Slot ile masaya oturdu.

18 Nisan 2023 Salı 19:39 - Güncelleme:
Tottenham, teknik adam Arne Slot ile görüşüyor
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Tottenham, Antonio Conte ile yolları ayırmasının ardından yeni teknik direktör arayışlarını sürdürdü.

90min'de yer alan habere göre; Tottenham, Bayern Münih'ten ayrılan Julian Nagelsmann ve PSG'den ayrıldıktan sonra yeni bir kulüple anlaşamayan eski teknik direktörü Pochettino ile masaya oturdu. Ancak, Tottenhamlı yetkililer her iki isimle de anlaşamadıktan sonra rotasını Hollanda'ya kırdı.

Feyenoord'un başarılı teknik adamı Arne Slot ile görüşen Tottenham, görüşmelerde ileri aşamaya geçti. Slot'un Feyenoord ile Hollanda şampiyonluğuna adım adım ilerlediği için sezon sonu için Tottenham'a geçmeyi düşündüğü belirtildi.

Kariyerinde AZ Alkmaar ve Feyenoord geçmişleri olan 44 yaşındaki Hollandalı teknik adam, Rotterdam kulübüyle bu sezon çıktığı 42 maçta 2.24 puan ortalaması yakaldı. Slot, Eredivisie'de ise 2.41 puan ortalamasıyla ligde ilk sırada yer alıyor.

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