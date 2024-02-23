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TPAO'dan Diyarbakır'da petrol kuyusunda yaşanan kazaya ilişkin açıklama

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Diyarbakır'ın Silvan ilçesinin yaklaşık 13 kilometre güneyinde daha önce kazılan ve atık su kuyusu yapılmak üzere operasyon başlatılan Duru-1 kuyusunda kaza meydana geldiğini açıkladı.

AA23 Şubat 2024 Cuma 18:04 - Güncelleme:
TPAO'dan Diyarbakır'da petrol kuyusunda yaşanan kazaya ilişkin açıklama
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TPAO'nun X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bugün Diyarbakır'ın Silvan ilçesinin yaklaşık 13 kilometre güneyinde daha önce kazılmış, günümüzde ise atık su kuyusu yapılmak üzere operasyon başlatılan Duru-1 kuyusunda bir kaza meydana gelmiştir. Turkish Petroleum International Anonim Şirketi (TPIC) tarafından yürütülen operasyonda, kuyuda daha önceden biriktiği düşünülen gaz basıncı, sondaj ekipmanını kuyudan fırlatmış ve patlamaya sebep olmuştur. Olay sonrası TPIC personelinden İhsan Tünar maalesef hayatını kaybetmiş, Veysel Sert ise yaralanmış ve tedavi altına alınmıştır.

Hayatını kaybeden İhsan Tünar'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevdiklerine başsağlığı, Veysel Sert ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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