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Trabzon’da FETÖ/PDY operasyonu: 2 gözaltı

Gümüşhane’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan 2 şüpheli Trabzon’da yakalandı.

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Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor. Gümüşhane’de adli makamlarca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan aranan, örgütün büyük Bölge talebe mesulü olan, Bylock kullanıcısı Ş.Ç. ve C.Ç. isimli şahıslar saklandıkları gaybubet evinde sahte kimlikle yakalandı. Yakalanan şahısların ikametinde yapılan aramalarda ise bin 750 dolar, 100 Euro ve 2 bin 365 TL para ele geçirildi. Şahısların gözaltı işlemlerinin KOM Şube Müdürlüğünde yürütüldüğü öğrenildi.

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