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  • Trabzon'da kısım kısım trafiğe açılan Kanuni Bulvar Yolu'nun çalışmalarda sona doğru yaklaşıldı
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Trabzon'da kısım kısım trafiğe açılan Kanuni Bulvar Yolu'nun çalışmalarda sona doğru yaklaşıldı

Trabzon'da yapımı devam eden ve Türkiye'nin en maliyetli şehir içi yollarından olarak gösterilen Kanuni Bulvarı Yolu'nun tamamlanan bölümleri kısım kısım trafiğe açılırken, toplam uzunluğu 28 km olan şehrin Yıldızlı Mahallesi ile Akoluk arasında geçişi sağlayacak yolun son 7-8 kilometrelik kısmında çalışmalar sürüyor.

IHA4 Şubat 2024 Pazar 09:28 - Güncelleme:
Trabzon'da kısım kısım trafiğe açılan Kanuni Bulvar Yolu'nun çalışmalarda sona doğru yaklaşıldı
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Trabzon'da devam eden en önemli karayolu projelerinden biri olan Kanuni Bulvarı Yolu çalışmalar hız kesmiyor. Şehrin Yıldızlı Mahallesi ile Akoluk arasında geçişi sağlayacak olan Çukurçayır 1 Tüneli geçtiğimiz yıl hizmete açılırken, son etap Çukurçayır, Akoluk arasındaki 7-8 kilometrelik alanda çalışmalar sürüyor.

Türkiye'nin en maliyetli şehir içi yolları arasında gösterilen Trabzon'daki toplam 28 km'lik Kanuni Bulvarı'nın proje güzergâhının büyük bir bölümü tamamlandı. Kanuni Bulvarı, Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Yıldızlı Kavşağı'ndan başlayıp Akyazı, Beşirli, Karşıyaka, Aydınlıkevler, Erdoğdu, Bahçecik, Yenicuma, Esentepe, Boztepe, Çukurçayır, Akoluk'u birleştirecek.

Yol inşaatları arasında yer alan projede, anayol üzerinde, 22 adet köprülü kavşak ve imar ile bağlantılı yollar üzerinde 6 hemzemin kavşak, toplam uzunluğu 6,4 kilometre olan 8 adet çift tüp ve 441 metre uzunluğunda 1 adet tek tüp olmak üzere 17 adet tünel ve ana yolda toplam uzunluğu 6,24 kilometre olan 31 adet çift köprü ile kavşak kolları imar yolu bağlantılarında toplam uzunluğu 2,69 kilometre olan 24 adet tek köprü bulunuyor.

Ortahisar Belediye Başkanı ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç, Kanuni Bulvarının hem ulaşım açısından hem de şehircilik açısından güzel bir proje olduğunu hatırlattı. Genç "Kanuni bulvarımız epeyce bir zamandır hükümetimizin desteği ile şehrimizin gündeminde olan bir alanımız. Özellikle hem bir bulvar yolu, şehir içi trafiğine hem de transit geçişlere de hizmet etmesini arzu ettiğimiz bir yolumuzdu. Çok şükür şu ana kadar Akyazı'dan başlayıp Çukurçayır yani nüfusun yoğun olduğu merkezimize kadar tamamlandı. Çukurçayır tünellerimizle birlikte artık o bölgemize hizmet eder hale geldi. Şu andaki arzumuz devam eden çalışmamız Çukurçayır'dan Değirmendere'ye yani bizim dilimizle Hayali garajı diye tanımladığımız alanda sahil trafiğine Kanuni Bulvarımızı tamamlamak. O bağlantı çalışması yapılıyor. İnşallah bittikten sonra da kendi güzergâhında olan Akoluk bölgemize doğru olan yani diğer devlet karayoluyla birleşeceği alana doğru çalışma devam edecek. Bu konuda sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere şehrimizin evlatları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlarımız en son Abdulkadir Uraloğlu bakanımız bütün emek veren bakanlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah şehrimiz için hem ulaşım açısından hem şehircilik açısından güzel bir proje hayata geçmiş olacak. Şu anda Çukurçayır, Akoluk arasında 7- 8 kilometrelik bir alanımız var. Çukurcayırdan sonra Gölçayır kısmında da tünellerimiz tamamlandı. Orada imarla ilgili yeni bir düzenleme yapıldıktan sonra proje devam edecek ancak birinci önceliğimiz şu anda Çukurçayır'ı Değirmendere ile sahil trafiğine bağlamak" dedi.

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