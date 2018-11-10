Trabzon'da PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri bulundu

Trabzon'un Tonya ilçesi kırsalında güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonlar sırasında daha önce bulunan PKK´lı teröristlere ait içerisinde tuvalet ve banyonun da olduğu 12 metrekarelik sığınağın yakınlarında, topağa gömülü gıda, giyim ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
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