Trabzon'da PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri bulundu Trabzon'un Tonya ilçesi kırsalında güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonlar sırasında daha önce bulunan PKK´lı teröristlere ait içerisinde tuvalet ve banyonun da olduğu 12 metrekarelik sığınağın yakınlarında, topağa gömülü gıda, giyim ve yaşam malzemesi ele geçirildi.