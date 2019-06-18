Trabzon'da taşkın: 2 kayıp, 1 yaralı

Olay, saat 14.00 sıralarında Araklı ilçesi Yeşilyurt Mahallesi´nde meydana geldi. Bölgede şiddetli yağış sonrası bir hidroelektrik santralinin borusu patladı. Yoğun su akışı nedeniyle mahallede taşkın meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi sulara kapılarak kayboldu, 1 kişi de yaralı kurtarıldı. Bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye, belediye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahallede mahsur kalanlar olduğu ihbarı yapıldı. Mahsur kalanlar için kurtarma çalışması başlatıldı.