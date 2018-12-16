Trabzon'da yapılan fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 25 kadın yakalandı
Trabzon'da düzenlenen fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 25 kadın yakalandı.
- AA
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında, Ortahisar ilçesi Taşbaşı mevkisindeki eğlence mekanlarına yönelik uygulama gerçekleştirildi.
Toplam 8 iş yerinin denetlendiği uygulamada, 12'si Azerbaycan, 3'ü Gürcistan, 3'ü Rusya, 4'ü Ukrayna, 1'er de Özbekistan, Kırgızistan ve Moldovalı olmak üzere 25 kadın gözaltına alındı.
Kadınlar, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.
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