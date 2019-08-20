Trabzon’un şövalyesi Sörloth

TRABZONSPOR, Süper Lig’de 2019- 2020 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalırken, yeni transferlerden Alexander Sörloth,fırtınası esmeye devam etti. İngiltere’nin Crystal Palace takımından transfer edilen Norveçli star, bordo-mavili takımla çıktığı üçüncü resmi maçında da gol atmayı başardı. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sparta Prag’ı eledikleri müsabakalarda 1’er kez ağları havalandıran Sörloth, Süper Lig’de ilk kez forma giyerken, Kasımpaşa önünde takımının golünü atan isim oldu. 23 yaşındaki oyuncu, “Kendi adıma güzel bir maçtı. Gol attım ancak maçı kazanmak isterdik. AEK maçı bizim için çok önemli bir karşılaşma olacak” diye konuştu.