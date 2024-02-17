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Trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 33 bin 739 lira ceza

İstanbul Başakşehir'de trafiği tehlikeye düşürerek araç kullanan sürücüye 33 bin 739 lira para cezası kesildi.

AA17 Şubat 2024 Cumartesi 14:56 - Güncelleme:
Trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 33 bin 739 lira ceza
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İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Tayfun Caddesi'nde bir sürücünün tehlikeli araç kullandığı anlara ilişkin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, tespit edilen sürücü M.C.Y'yi yakaladı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "kara yollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek el freni çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yön değiştirilmesi veya kendisi etrafında döndürülmesi" ile "araç kullanırken sürücü belgesini yanında bulundurmamak" maddelerinden toplam 33 bin 739 lira cezai işlem uygulandı.

Ayrıca M.C.Y'nin sürücü belgesi 60 gün süreyle iptal edildi.

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