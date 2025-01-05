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  • Trafik kazasına müdahale eden polise motosiklet çarptı: Durumu ağır
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Trafik kazasına müdahale eden polise motosiklet çarptı: Durumu ağır

Üsküdar'da trafik kazasına müdahale etmek için olay yerine gelen polis memuruna motosiklet çarptı. Hastaneye kaldırılan polis memurunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

IHA5 Ocak 2025 Pazar 23:03 - Güncelleme:
Trafik kazasına müdahale eden polise motosiklet çarptı: Durumu ağır
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Kaza, akşam 20.00 sıralarında Kuzguncuk sahil yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bölgedeki kazaya müdahaleye giden ekipteki polis memuru karşıdan karşıya geçerken hızla gelen bir motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi. Polis memuru, yapılan müdahalenin ardından ambulansla GATA Haydarpaşa Sultan Abdülhamit Han Hastanesi'ne kaldırıldı. Fğır yaralı olan polis memuru hastanede tedavi altına alınırken. motosiklet sürücüsü G.T. (19) gözaltına alındı.

Olayla ile ilgili tahkikat sürüyor.

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