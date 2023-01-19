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Trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Kütahya'nın Gediz İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

IHA19 Ocak 2023 Perşembe 16:17 - Güncelleme:
Trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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Kaza İlçe Jandarma Komutanlığı önündeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dikkatsizlik sonucu S.Ö'nün idaresindeki 35 NMV 59 plakalı araç ile A.D. idaresindeki 43 LD 959 plakalı araç çarpıştı. Kazada 35 NMV 59 plakalı araçta bulunan Sürücü S.Ö. ile ismi belirlenemeyen bir kadın yaralandı.

Kazayı gören jandarma ekipleri tarafından yapılan ihbar üzerine kaza mahalline polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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