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Trafikte tartıştığı motosikletliyi vurdu

Ataşehir'de otomobil sürücüsü Erol Güzel, trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Celalettin Köse'yi silahla bacağından yaralayarak kaçtı. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA9 Ağustos 2022 Salı 09:40 - Güncelleme:
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Olay, 2 Ağustos'ta saat 13.30 sıralarında, Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil sürücüsü Erol Güzel ile motosiklet sürücüsü Celalettin Köse arasında trafikte bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Köse, telefonla görüştüğü arkadaşlarından yardım istedi. Bir süre tartıştıktan sonra olay yerinden ayrılan Erol Güzel, silahını alarak yeniden geldi. Güzel, tartıştığı Köse'yi silahla bacağından yaralayıp olay yerinden kaçtı. Ayağından yaralanan Köse kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, polis olayı gerçekleştiren Güzel'i yakalamak için çalışma başlattı. Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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