Trafikte ters yönde araç kullanan alkollü sürücüye 10 bin 311 lira ceza kesildi
Eskişehir'de, trafikte ters yönde araç kullanırken polis tarafından yakalanan alkollü sürücüye, toplam 10 bin 311 lira ceza kesildi.
- AA
Eskibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi'nde, bir otomobil sürücüsünün ters yönde araç kullandığı yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Kısa sürede yakalanan sürücünün 2,75 promil alkollü olduğu belirlendi.
Sürücüye, "3'üncü kez alkollü araç kullanmak, trafikten çekili aracı kara yolunda kullanmak, ters yönde seyretmek, polisin 'Dur' ihtarlarına uymamak ve ehliyeti geri alındığı halde araç kullanmak"tan toplam 10 bin 311 lira idari para cezası verildi.
Otomobil, trafikten men edildi.
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