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Güncel

Trakya Üniversitesi , Prof. Dr. Kılıç hakkında soruşturma başlattı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörlüğünce, üniversitenin Genel Sekreteri ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç hakkında sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle soruşturma başlatıldığı bildirildi.

AA09 Şubat 2021 Salı 21:17 - Güncelleme: 09 Şubat 2021 Salı 21:18
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Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Prof. Dr. Kılıç'ın kişisel sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği paylaşım nedeniyle soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Bu arada Prof. Dr. Kılıç, sosyal medya hesabından "Kamuoyuna duyuru" şeklinde yayımladığı mesajında, sözlerinin, birlik beraberlik içinde yaşamak varken bölücü, yıkıcı ve nefret söylemleri söyleyen ve provokatörlere yönelik olduğunu, öğrencilere yönelik olmadığını belirtti.

- "Bu tür talihsiz açıklamalar, uzlaşı kültürümüzün önünde engeldir"

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu da Twitter hesabından söz konusu paylaşımla ilgili açıklama yaptı.

Kılıç'ın sözlerini uzlaşı kültürünün önünde engel olarak değerlendiren Prof. Dr. Bulu, "Bugün bir akademisyen tarafından üniversitemize ve değerli öğrencilerimize yönelik sarf edilen sözleri kınıyorum. Akademisyen sorumluluğuna sığmayan bu tür talihsiz açıklamalar, uzlaşı kültürümüzün önünde engeldir. Herkesi karşılıklı saygı ve sağduyuya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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