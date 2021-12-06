Trakya'da Kovid-19 vaka sayıları arttı

9-15 Ekim

- TRAKYA'DA AŞILAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları devam ediyor.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ikinci doz aşılanma oranının en yüksek olduğu iller arasında 83,9 oranla Kırklareli beşinci sırada yer alıyor. Edirne yüzde 82,0, Tekirdağ ise 81,5 ile Türkiye ortalamasının üzerindeki yerini koruyor.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşı olan Erdinç Kurtoğlu herkesin bu konuda duyarlı olması gerektiğini söyledi.



Annesinin 79 yaşında kanser hastası olmasına rağmen Kovid-19'u aşılar sayesinde evde atlattığını ifade eden Kurtoğlu, "O kadar kötü durumdayken bile hafif atlattı. Ben hiç yakalanmadım esnaf olmama rağmen. Devletin verdiği aşı hizmetinden de yararlanmalarını beklerim." diye konuştu.

Son zamanda vatandaşların kurallara riayet etmemesinden dolayı vakaların arttığını vurgulayan Kurtoğlu, "Ben lokantacıyım, bir sene kapalı kaldım. Bunun acısını bizler çekiyoruz. Gerçekten evde oturup para kazananlar esnafı düşünsünler. Gelir yok gider çok. Bizleri de düşünsünler herkes üzerine düşen görevini yapsın. Hem aşısını olsun, hem mesafesini kollasın. Bu işte en çok zorlanan esnaf kesimi oldu." dedi.

