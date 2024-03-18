Trol yakalandı! İmamoğlu ve Yavaş'ın milyonluk ağı ifşa oldu: Servet ödemişler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkarılan ve İBB ile ABB olmak üzere CHP'li belediye başkan adaylarına çalıştığı ortaya çıkan Übeyit Bartın Didim'de gözaltına alındı.

SİBERGÖZ-27 OPERASYONU

Futbol ve diğer spor müsabakalarında yönelik anonim hesaplar üzerinden yasa dışı bahis reklamı yapan Übeyit Bartin'in Aydın'da düzenlenen 'Sibergöz-27' operasyonuyla yakalandığını duyuruldu.

CHP'Lİ BELEDİYELER SERVET ÖDEMİŞ

İBB ve ABB olmak üzere CHP'li belediye başkan adaylarına çalıştığı ortaya çıkan Übeyit Bartın, Aydın'ın Didim ilçesinde gözaltına alındı. Hakkında terör örgütü PKK'nın propagandasını yapma suçundan da dosya bulunan Bartın'ın 6 hesaptan oluşan bir sosyal medya trol ağı ile CHP'li belediyeler ve belediye başkan aday adaylarına çalıştığı ortaya çıktı.

İBB TARAFINDAN 1,5 MİLYON TL'LİK FON ALDI

Söz konusu trol ağı tarafından, özellikle CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) gibi yerlerde para karşılığı PR çalışmaları yapıldığı belirlendi.

Bartın'ın şirketi olan Bartın Medya Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne CHP'li İBB'den 2023 yılında yaklaşık 1,5 milyon TL ödeme yapıldığı öğrenildi. Bu ödeme ise İBB iştiraki İstanbul Kültür Sanat A.Ş., "muhtelif organizasyonlar" için fotoğraf çekimi hizmeti ödemesi altında gerçekleşti.

İŞTE ÜBEYD AYDIN'IN TROL AĞI...

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CHP'DE MİLYONLUK İFŞALAR

Sabah Gazetesi yazarı Hilal kaplan CHP'nin içine düştü kirli ilişkiler yumağını ele alan bir yazı kaleme aldı.

İşte Kaplan'ın o yazısı...

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kısmen gördüğümüz CHP'nin içindeki ayrışma Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlıktan ayrıldığı kurultay sonrası gittikçe belirgin hale geldi. Bunun tezahürü olarak CHP içindeki fraksiyonlardan karşı tarafla ilgili yolsuzluk iddiaları birbiri ardına geliyor.

Ekrem İmamoğlu'nun merkezinde olduğu ancak ne hikmetse hiç alakası olmadığı iddia edilen para balyalarından sonra şimdi de CHP'nin bu seçim döneminde gazete, televizyon, Instagram ve Facebook için 400 milyon lira harcadığı ortaya çıktı.



Bu iddiayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı sır olmayan 23 Derece isimli hesabın yöneticisi Gökhan Özbek televizyondan açıkladı.

Aynı isim CHP'nin kongre tartışmalarına girdiği 2023 Ağustos ayında başka bir açıklama yaparak Ekrem İmamoğlu'nun Murat Ongun vasıtasıyla yüzlerce sayfayı bulan bir trol ağını beslediğini iddia etmişti.



Özbek'in 400 milyonluk medya operasyonu açıklamasının ertesinde sosyal medyada ne kadar yalan dolan, iftira ve şantaj varsa bir şekilde bağlantısı olan onlarca sosyal medya hesabıyla bağlantılı Ü. B. yasa dışı bahis operasyonu sonucu gözaltına alındı.



Şahsın yüzbinlerce takipçili sosyal medya hesaplarıyla kurduğu sistem ile Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş başta çok sayıda CHP'li için paylaşım yaptırdığı ortaya çıktı. Bu işlemler sonucu 2023 yılında sadece resmî olarak 1.5 milyon lira ödeme aldığı tespit edildi.



Sadece resmî diyorum çünkü biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi bina satın alırken dahi bir kâğıda tutanak yazıp para dağıtabiliyor.



Ü. B. isimli şüphelinin ve onunla bağlantılı trol ağının CHP'li başka isimlerden para alıp almadığı, bu paraların hangi yollarla tahsil edildiği soruşturma sonucu ortaya çıkacak.



Ancak bizzat CHP içindeki isimlerin itirafları ile CHP'nin yüz milyonlarca lirayı sosyal medya organizasyonu için harcadığı artık şüphe götürmez bir gerçek.



Ekrem İmamoğlu'nu övsünler diye İBB'nin YouTuber ihalesine çıktığını bile gördük. Ancak sanki bütün bunlar yaşanmamış gibi CHP medyası kafasını başka bir yöne çeviriyor. Bir süre sonra da CHP'yi aklamak için tam saha atağa başlıyorlar..



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı bir düğüne katılan bir davetlinin aldığı trafik cezası bile bu çok "muhalif" gazeteciler için daha dikkat çekici bir konu oluyor.

Bunun nedeninin ideolojik körlük olduğunu düşünenlere Sabah gazetesindeki yazılarımı kontrol etmelerini rica edeceğim. Orada bir dönem CHP medyasında aktif yer almış etkin isimlerin açıklamaları sonrası yazdığım konuları görecekler.

CHP'li belediyelerin ballı ihaleleri, Ekrem İmamoğlu'nun ekibinin dağıttığı milyonlar, CHP'nin en büyük medya kanalı olan ve neredeyse her gün temiz toplum masalları anlatan Halk TV'nin patronunun zenginleşme sürecine dair anlatılanlar ve İstanbul Boğazı'ndaki milyonlarca dolarlık kaçak villası...

Yani mesele ideolojik körlük değil tamamen duygusal... CHP'li isimli isimsiz trollere, gazeteci görünümlü reklamcılara, en sevdiği şiirlerden biri olan Tevfik Fikret'in "Han-ı Yağma" şiirinin dizelerini armağan ediyorum.

"Yiyin efendiler, yiyin; bu han-ı iştiha sizin; Doyunca, tıksırınca, patlayıncaya kadar yiyin! Efendiler! Pek açsınız, bu çehrenizde bellidir; Yiyin, yemezseniz bugün, yarın kalır mı, kim bilir?"

