TRT'den Kahramanmaraş'taki depremzedelere moral ziyareti

TRT, Kahramanmaraş'taki depremzedelere moral ziyareti düzenledi. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ve yönetim kurulu üyelerinin de eşlik ettiği ziyarette TRT aşevinde yemek ikramından çocuklar için özel hediyeler dağıtımına, TRT Çocuk'un sevilen kahramanlarının maskotlarının çocuklarla buluşmasından gezen sinema tırında miniklere özel animasyon videolarının izletilmesine kadar pek çok etkinlik düzenlendi.



Kahramanmaraş'taki ziyaretine asrın felaketinin ilk gününden itibaren bölgede görev yapan mesai arkadaşlarıyla bir araya gelerek başlayan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, depremzedelere yemek ikramı yapılan TRT aşevlerini de ziyaret etti.

Etkinlikte TRT Çocuk'un sevilen kahramanlarından Pırıl, Arslan ve Akıllı Tavşan Momo'nun maskotları da çocuklarla bir araya geldi. Ekranlardan izledikleri kahramanlarla birlikte şarkılar söyleyip oyunlar oynayarak eğlenen çocukların mutlulukları yüzlerinden okundu. "TRT Gezen Sinema Tırı"nda ise TRT Çocuk'un sevilen çizgi filmi Rafadan Tayfa'nın özel bölümlerinin gösterimleri gerçekleştirildi. Gösterimlerin ardından TRT Genel Müdürü Sobacı, çocuklar için özel olarak hazırlanan hediyeleri minik sahiplerine takdim ederek çocuklarla yakında ilgilendi.

"SAHADAKİ CANSİPERANE GAYRETLERİ KAMU YAYINCILIĞI ANLAYIŞIYLA EKRANA GETİRDİK"



Ziyaret esnasında açıklamalarda bulunan TRT Genel Müdürü Sobacı, depremin ilk gününden itibaren devletin tüm birimleriyle sahada olduğunun altını çizerek, arama kurtarma birimlerinin, sağlık personellerinin, güvenlik güçlerinin, madencilerin STK'ların ve gönüllerin hep birlikte sahada olduğunu hatırlatarak şunları aktardı:

"Biz de yayıncı kuruluş olarak bu aktörlerin, kurumların, kişilerin ve gönüllülerin cansiperane bir şekilde bir can daha kurtarma gayretlerini, zamanla yarışlarını ve devletin sahadaki varlığını ekranlara getirdik. Bunu TRT olarak, kamu yayıncılığının sorumluluğu çerçevesinde yerine getirmeye gayret ettik. Ancak yüreği geniş milletimizin her bir ferdi gibi her bir kurumu gibi biz de TRT olarak daha fazla ne yapabiliriz sorusunu sorduk. Bu çerçevede kurumumuz tarafından düzenlenen kampanyalarla ülkedeki yardım seferberliğine katkı sunduk. TRT'deki yapımcılarımızın dizi setlerinde kullandıkları ama aynı zamanda deprem bölgesinin ihtiyaç duyduğu jeneratör ve karavan başta olmak üzere, bir takım ihtiyaçları yapımcılarımızı organize ederek bölgeye sevk ettik. Tüm kamu kurumlarımız gibi, tesislere sahip tüm kurumlarımız gibi Antalya'daki tesislerimizi depremzedelere açtık. Ayrıca bölge müdürlüklerimiz aracılığıyla hem yemek dağıtımına hem de yemeklerin ortaya çıkarılmasına katkı sunduk ve hala katkı sunmaya devam ediyoruz," şeklinde konuştu.

"ÇOCUKLARIMIZIN PSİKOLOJİSİNİ DE GÖZETEREK REHABİLİTASYON SÜREÇLERİNE KATKIDA BULUNMAK İÇİN YOLA ÇIKTIK"



Çocukların psikolojisinin çok daha titiz hareket etmeyi ve çok daha dikkatli olmayı gerektirdiğini ifade eden Sobacı, "Biz de TRT Çocuk kanalımızdaki psikologlarımızla bir değerlendirme yaparak, ne yapabiliriz sorusunu çocuklarımıza yönelik olarak daha detaylı bir şekilde ele aldık. Onlar neyi seviyorsa onlarla buluşturma amacını gerçekleştirmeyi arzu ettik. Bu çerçevede animasyon filmlerimizi, lisanslı ürünlerimizi, maskotlarımızı, dergilerimizi ve kitaplarımızı onlarla buluşturmak istedik. Bugün de bu duygu ile Kahramanmaraş'tayız. TRT Gezen Sinema Tırı'mız var, tabii burada Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızın desteğini de unutmamamız lazım. 11 ilimizi de gezerek çocuklarımızla buluşacak. Şimdi biz Kahramanmaraş'ta çocuklarımızın yüzünde tebessümü biraz daha artırabilmek ve rehabilitasyon süreçlerini biraz daha kolaylaştırabilmek için önemli animasyon filmlerimizi depremzede çocuklarımızla buluşturduk ve buna da devam edeceğiz," dedi.

Sobacı, sözlerine şöyle devam etti: "Biz Türkiye'yiz, acımız yaralarımız ne kadar büyükse kardeşliğimiz, birlikteliğimiz, dirayetimiz ve imkanlarımız da o kadar büyük. Dolayısıyla devletimizin öncülüğünde, milletimizin fedakarlığında bu yaraları da saracağız. İnşallah çocuklarımızın yüzüne tebessümü tekrar koyacağız. Rabbimden duam o dur ki, çocuklarımızın gülen yüzleri bir daha solmasın," dedi.