25 Haziran 2021 Cuma 10:21 - Güncelleme: 25 Haziran 2021 Cuma 10:30

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un katılımıyla "milletvekilleri ile istişare" toplantılarının ilki dün AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlendi. Basına kapalı istişare toplantısı, yaklaşık 3 saat sürdü.

Toplantıda milletvekillerinin, "vatandaşla daha sık temas", "reformlar konusunda daha çok hareket", "pandemi sonrası çarkların dönmesine ilişkin daha çok çaba", "turizmin canlandırılması için teşvik mekanizmaları" ve "dengeli bir bütçe" vurgusu yaptığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre toplantıda Erdoğan, kısa bir konuşma yaptı ve daha çok milletvekillerinin önerilerini dinleyip, not aldı.

'TRUMP DA BİDEN DA ÖVGÜYLE SÖZ ETTİ'

Toplantıda gündeme gelen konulardan birisi de Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile NATO Zirvesi'nde ilk kez yüzyüze yaptığı görüşmede çevirmen olarak Kualalumpur Büyükelçisi Merve Kavakçı'nın kızı Fatma Abushanab'ın tercüman olarak görevlendirilmesine yönelik eleştirilere ilk kez cevap verdi.

Erdoğan, Abusahanab'ı çok iyi İngilizce bilmesi nedeniyle tercih ettiğini belirtirken, eski ABD Başkanı Trump'la görüşmesinde de aynı ismin görev aldığını, bir anısını da anlatarak şöyle açıkladı:

"Fatma kızımız, Trump döneminde de benim tercümanım olarak bir toplantıya katılmıştı. O zaman Trump bana, Fatma kızımızın İngilizceye çok hakim olduğunu söyledi ve nerede öğrendiğini sordu. Ben de 'Teksas'ta' deyince sayın Trump, 'Ben de Teksaslıyım. Teksas aksanını herkes bilmez. Her liderin dile hakimiyeti olan güvenilir bir tercümanı olması gerek' dedi.

"Aynısını Biden da söyledi. Yani Sayın Trump da Biden da, Fatma kızımızın İngilizcesinden övgüyle söz ederken, tebrik ederken bizimkiler burada başörtülü vesaire diye eleştirdiler."

Erdoğan, resmi görüşmenin kayıtlara girmediği eleştirilerinin de haksız olduğunu belirterek, bütün görüşmelerin tutanakla kayıt altına alındığını ifade etti.