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Trump'a açılan “zarar tazminatı” davasında flaş gelişme: 12,1 milyon dolara mal olabilir

Eski dergi yazarı E. Jean Carroll'un Eski ABD Başkanı Donald Trump'a açtığı “zarar tazminatı” davasında uzman olarak dinlenen Prof. Ashlee Humphreys, Carroll'ın zedelenen itibarını onarmasının 12,1 milyon dolara mal olabileceğini söyledi.

İHA19 Ocak 2024 Cuma 05:36 - Güncelleme:
Trump'a açılan “zarar tazminatı” davasında flaş gelişme: 12,1 milyon dolara mal olabilir
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Eski bir dergi yazarı olan E. Jean Carroll'un Eski ABD Başkanı ve iş insanı Donald Trump'a açtığı "zarar tazminatı" davasının 3'üncü duruşması New York'taki Manhattan federal mahkemesinde yapıldı. Trump'ın, eşinin annesinin cenaze töreni nedeniyle katılmadığı duruşmada, Carroll'un çapraz sorgusuna devam edildi.

Trump'ın avukatı Alina Habba Carroll'a 2019 yılında yayınlanan ve Donald Trump hakkındaki cinsel saldırı iddialarını içeren kitabından önceki ve sonraki gelirlerine ilişkin sorular yöneltti.

Carrol'un 2018'e gelindiğinde gerileyen kariyerinin Trump hakkında iddiaları içeren bir kitap yazmasıyla yeniden yükselişe geçtiğini kanıtlamaya çalışan Habba, Carroll'a dava sonrasında itibarının artıp atmadığını sordu. "Hayır, itibarım zedelendi" diyen Carroll, "Bu davayı eski itibarımı ve statümü geri kazanmak için açtım" yanıtını verdi.

"İTİBARINI ONARMASI 12,1 MİLYON DOLARA MAL OLABİLİR"

Duruşmada, E. Jean Carroll'ın avukatları tarafından tazminat uzmanı olarak davaya çağrılan Northwestern Üniversitesi profesörü Ashlee Humphreys de dinlendi. Carroll'ın Donald Trump'a inananlar nezdindeki itibarını medya araçları yardımıyla onarmasının 12,1 milyon dolara mal olabileceğini hesapladığını ifade eden Humphreys, analizinin Trump'ın bir gazeteci olarak Carroll'un itibarına ciddi zarar verdiğini ortaya koyduğunu savundu.

Müvekkilinin sadece kendini savunduğunu vurgulayan Trump'ın avukatı Michael Madaio ise, 2019 yılında New York'ta yayınlanan bir dergide Carroll'un dile getirdiği iddiaları yalanlayana kadar Trump'ın Carroll hakkında kamuoyu önünde hiç konuşmadığına dikkat çekti. Bugün yapılan duruşma sona ererken, davaya pazartesi günü itibarıyla devam edileceği açıklandı.

TAZMİNATA KARAR VERİLMESİ BEKLENİYOR

Eski ABD Başkanı ve iş insanı Donald Trump, eski bir dergi yazarı olan E. Jean Carroll'un daha önce açtığı davada "cinsel taciz" ve hakaretten suçlu bulunmuştu. Carroll, ilk hukuk zaferinin ardından cinsel saldırı iddialarıyla ilgili 2019 yılında yaptığı karalayıcı açıklamalar nedeniyle Trump'a yönelik ikinci bir "zarar tazminatı" davası açmıştı.

Manhattan Federal mahkemesi yargıcı Lewis Kaplan daha önce yaptığı açıklamada, Caroll tarafından açılan yeni davada jürinin Trump'ın ne kadar tazminat ödeyeceğine karar vereceğini belirtmişti. Dava bu hafta başında görülmeye başlarken, Trump'ın eşi Melania Trump'ın annesinin cenaze töreni nedeniyle Perşembe günkü duruşmanın ertelenmesi yönündeki talebi mahkemece reddedilmişti.

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