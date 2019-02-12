Trump’ın ayrıştırıcı dili, ABD'de karşılık buldu

ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’da göreve başladığı günden bu yana ülkesindeki basın kuruluşlarıyla arasında yaşanan sözlü düellolar, fiziki saldırı boyutuna taşındı.

Teksas’taki El Paso’da bir miting düzenleyen Trump’ın konuşmasında basın kuruluşlarını hedef almasından yalnızca birkaç dakika sonra basın mensuplarına ayrılan kısma giren Trump destekçisi bir kişi gazetecileri tartakladı.

"MEDYAYA LANET OLSUN"

Kafasında Trump’ın seçim sloganı olan “Make Amerika Great Again (Yeniden Büyük Amerika)” şapkası olduğu görülen kişi “Medyaya lanet olsun!” diye bağırarak kameraları tekmeledi.

Basına ayrılan kısımda ne bir güvenlik görevlisi ne de bir polis bulunduğunu söyleyen basın mensupları, “bir fotoğrafçı tartaklandıktan sonra güvenlik görevlilerinin ortaya çıktığını” belirtti. İki güvenlik yetkilisinin koluna girerek salondan çıkardığı saldırgan, bu esnada “Yeniden Büyük Amerika” diye bağırdı.

ABD Başkanı Trump, konuşmasının basın kuruluşlarını hedef aldığı kısmında, “Ne yaparsak yapalım, olumsuz bir nokta bulmayı başarıyorlar. Hakkımızda yapılan haberlerin yüzde 93’ü olumsuz olarak karşımıza çıkıyor.” diye konuşmuştu.

Saldırgan salondan çıkarılana dek konuşmasına ara veren ABD Başkanı Trump, konuşmasına yeniden başladıktan sonra da basın kuruluşlarını hedef göstermeye devam ederek, “Medyadaki onursuz insanların birçoğu güya yaptıkları haberlerin gerçekliklerini kontrol ediyorlar.” sözlerini kullandı.

ABD’DE NEFRET SUÇLARI ARTIYOR

ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) hazırladığı bir rapora göre, ülkedeki nefret suçlarının yaklaşık son 10 yıldaki en büyük artışının Donald Trump’ın başkanlığının ilk yılı olan 2017’de yaşandığı ve günbegün artmakta olduğu ortaya çıkmıştı.

Ekim 2018’e gelindiğinde ABD’deki birçok basın kuruluşuna ve tanınmış simaların adreslerine şüpheli paketler gönderilmiş ve bomba düzenekleri kurulmuştu. Söz konusu hadisenin şüphelisinin, ABD Başkanı Trump’ın Ekim 2018’de Florida’daki mitingine katıldığına ilişkin görüntüler ABD basınınca servis edilmişti.

Bomba şüphelisinin arkadaşı ise, ABD basınına yaptığı açıklamada, “Trump’ın başkanlık kampanyası başlayana dek arkadaşımın politikayla hiçbir ilgisi yoktu. Ne zaman ki Trump aşırılıkçıları ve aykırıları kucaklamaya başladı, o zaman ilk defa birinin kendisiyle konuştuğunu hissetti.” diye konuşmuştu.