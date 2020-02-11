star.com.tr 11.02.2020 12:20 - Güncelleme: 11.02.2020 13:51

ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü Beyaz Saray'daki bir toplantıda valilerler bir araya geldi.

Trump, Rusya ve Çin ile silah kontrol anlaşmasının yokluğunda ABD'nin dünyanın en güçlü nükleer gücünü oluşturacağını söyledi.

Rusya'nın START anlaşması çağrılarına atıfta bulunan Trump, 'Şimdi Rusya ve Çin, milyarlarca dolar harcanan nükleer çılgınlığı durdurmak için bizimle görüşmek istiyor.' dedi.

Trump, bir anlaşmaya varıncaya kadar yapacağı tek şeyin 'dünyadaki en güçlü nükleer gücü oluşturmak' olduğunu da sözlerine ekledi.

'SÜPER HIZLI FÜZELERİMİZ VAR... PLANLARIMIZI ÇALDILAR

ABD'nin çok sayıda gelişmiş ve 'süper hızlarda ilerleyen' füzesi olduğunu belirten Trump, ABD'nin bu füzelere ihtiyacı olduğunu çünkü hem Moskova hem de Pekin'in benzer silahlara sahip olduğunu ifade etti.

Yapılan silahların ABD planlarından çalındığını Trump konuşmasında şu ifadelere yer verdi...

Süper hızlı füzelere sahibiz. Bu füzeler sıradan bir füzeden dört, beş, altı hatta yedi kat daha hızlılar. Bunlara ihtiyacımız var, çünkü Rusya'nın benzer silahları var. Size nasıl aldıklarını söylemeyeceğim. O zaman Obama yönetiminin planlarından çaldılar. Evet böyle oldu ve Çin, bildiğiniz gibi bu işleri yapıyor. Bu çok kötü bir durum.

INF'NİN BİTİŞİ VE START GÖRÜŞMELERİ

ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov tarafından 1987 yılında imzalanan anlaşma Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması, ABD'nin Rusya'ya yönelik 'anlaşmayı ihlal ediyorlar' gerekçesiyle sona erdi.

2 Şubat 2019'da Trump Rusya'nın ihlalleri ve Çin'in nükleer silahlarından duyulan endişelere atıfta bulunarak INF anlaşmasını askıya aldığını ve 6 ay içerisinde tamamen çıkılacağını açıkladı. Bundan kısa bir süre sonra da Putin de anlaşmadaki yükümlülüklerini askıya aldıklarını duyurdu.

6 aylık sürenin dolmasıyla 2 Ağustos 2019 tarihinde INF anlaşması resmen sona erdi.

Anlaşma, kara tabanlı ve 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında orta menzilli nükleer kapasiteli balistik füzelerin yasaklanmasını öngörüyordu.

INF Anlaşması, nükleer silahlı füzeleri 30 yılı aşkın süredir Avrupa topraklarından uzak tutuyordu. Anlaşmanın ana amacı, Doğu ve Batı Almanya'daki kamplaşma döneminde Avrupa'da nükleer savaş riskini azaltmaya yönelikti. Nükleer savaş tehdidini ortadan kaldırmayı hedefleyen anlaşma kapsamında, 4 yılda yaklaşık 2 bin 700 füze imha edilmişti.

ABD ilk olarak 2014 yılında Rusya'nın anlaşmayı ihlal ettiğini ileri sürdü ve takip eden yıllarda hazırlanan raporlarda bu ihlallerin sürdüğünü belirtti. Rusya ise bu iddiaları reddetti.

INF'in sona ermesinden sonra gözler iki süper güç arasındaki silahlanma yarışını dizginleyen bir diğer anlaşma 'START'a çevrildi.

YENİ STRATEJİK SİLAHLARIN AZALTILMASI SÖZLEŞMESİ (The New Strategic Arms Reduction Treaty - START)

Waasshington ile Moskova arasında Soğuk Savaş döneminde görüşülen START uygulamaya sokulamadı. Varşova Paktı'nın dağılmasından 6 ay sonra Sovyetler Birliği lideri Gorbaçov döneminde 31 Temmuz 1991 tarihinde anlaşma imzalanarak yürürlüğe girdi.

Anlaşma ile iki taraf kıtalararası balistik füze (ICBM), denizaltı platformuna konuşlu balistik füze (SLBM) ve ağır bombardımanların sayısının 1.600’e çekilmesini hedefledi. Bu hedeflerin yerine getirilmesi için de iki tarafın birbirlerini denetlemesi kuralı getirildi.

Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin ile ABD Başkanı George Bush, nükleer silahlarının üçte ikisinin kullanım dışı bırakılması hedefiyle START-2’yi imzaladı. ABD Senatosu START-2’yi 1996’da onayladı. Ancak Rus Duması, 1993 yılında imzalanan anlaşmayı onaylamadı. 2001 yılında Rusya ve ABD, START I anlaşmasının gereklerini yerine getirdiklerini duyurdu.

Prag’da ABD Başkanı Barack Obama ve Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev 8 Nisan 2010'da Prag'da START II anlaşmasını imzaladı. 5 Şubat 2011'de yürürlüğe girdi. 10 yıl geçerli olan anlaşma 2009 yılı aralık ayında sona eren 1991 START 1 anlaşmasının yerine geçti.

Son imzalanan START anlaşması 2021 başında sona eriyor ve dünyanın gözü ABD'nin bu konuda atacağı adımda.