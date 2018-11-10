TSK: Kuzey Irak'ta 15 bölücü terörist etkisiz hale getirildi TSK: Irak kuzeyi Gara, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine 09 Kasım 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde bölücü terör örgütüne ait sığınak ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 15 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir.