TSK: 21 terörist öldürüldü
Türk Silahlı Kuvvetleri yağtığı açıklamada Irak kuzeyi Zap, Metina, Avaşin ve Haftanin'de 21 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
TSK'dan yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Zap, Metina, Avaşin ve Haftanin’e 20-22 Ocak 2019 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtlarında, terör örgütüne ait silah mevzi ve barınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığındaki silahlı 21 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir." denildi.
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