TSK Bartın'da köprü kurdu! Böyle görüntülendi

Kumluca beldesi Şarköy köyü Boğaz Mahallesi mevkisinde 27 Haziran'daki selde tamamen yıkılan köprü, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kara Kuvvetleri Komutanlığından 8 kişilik uzman istihkam ekibi tarafından tamamlandı.
Boğaz Mahallesi'ne ulaşımın sağlanması amacıyla kurulan hafif alaşımlı sabit köprü (HASK), kurulumun tamamlanmasıyla dün trafiğe açıldı.
Uzunluğu 40 metre, genişliği 4,3 metre olan köprü, ulaşıma açılmasının ardından dronla görüntülendi.
Beton köprü yapım çalışmalarına da hızla başlanacağı bildirildi.