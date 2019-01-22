TSK, İskenderun Teknik Üniversitesine helikopter hibe etti

Uzun yıllar boyunca terörle mücadelede yaygın bir şekilde kullanıldıktan sonra envanter dışı kalan AH-1P Cobra helikopteri, Sivil Havacılık Yüksekokulundaki öğrencilerin eğitiminde kullanılmak üzere, İSTE Merkez Yerleşkesi'ne konuldu.

İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, helikopterin üniversiteye hibe edilmesinin, öğrencileri için büyük bir fırsat olduğunu belirterek, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür etti.