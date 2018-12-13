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TSK Sincar ve Karacak Dağı'na harekat düzenledi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar ve Karacak Dağı bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK/PYD/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek, Irak'ın kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak için Birlemiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesi çerçevesinde uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda hava harekatı yapıldı.

Irak'ın kuzeyine yönelik hava harekatında teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar ve Karacak Dağı bölgelerindeki terör hedefleri vuruldu. Teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel ve depoların hedef alındığı harekatın planlama ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliğiyle çevrenin korunmasına yönelik azami hassasiyet gösterildi.

Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için kendisine verilen görevleri, sarsılmaz bir inançla yerine getirme azim ve kararlılığındadır." ifadesi kullanıldı.

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