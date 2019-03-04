TSK tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılar ile komando takviyesi yapıldı
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılar ile komando takviyesi yapıldı.
- AA
Farklı birliklerden bir süre önce Hatay'a gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinden geçiş yaptı.
Güvenlik önlemleri altında geçiş yapan zırhlı personel taşıyıcılar ile komandoların, Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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