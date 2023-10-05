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TSK ve MİT'in operasyonundan rahatsız olan HDP'li Temelli'den alçak iftira

Terör örgütü PKK'nın Ankara'daki saldırı girişimi sonrası Türkiye, önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyine yönelik gerçekleştirdiği hava harekatları ile daha sonra da Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Suriye'deki nokta operasyonları ile hainlere ağır darbe indirdi. Türkiye'nin hamlelerinden rahatsız olan HDP'li Sezai Temelli, PKK'nın saldırısı yerine Türkiye'nin meşru operasyonlarını kınayarak, operasyonların teröristlere değil de Kürt halkına yapıldığı iftirasına başvurdu.

5 Ekim 2023 Perşembe 23:32 - Güncelleme:
TSK ve MİT'in operasyonundan rahatsız olan HDP'li Temelli'den alçak iftira
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PKK'nın Ankara'daki alçak saldırı girişimi sonrası teyakkuza geçen Türkiye, terör örgütüne nefes aldırmıyor.

Milli Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı, Irak ve Suriye'deki PKK/YPG'ye ait tüm tesislerin 'meşru hedef' olarak kabul edileceğini ilan ettikten sonra gerçekleştirilen hava harekatlarıyla teröristlere ağır darbeler indirildi.

HDP'Lİ TEMELLİ PKK'YA DESTEK ÇIKTI

Türkiye'nin meşru operasyonları ise yine HDP'yi rahatsız etti. HDP'li Sezai Temelli terör örgütü PKK'nın kanalına katılarak provokasyona kalkıştı, yalanları sıraladı.

Temelli, TSK/MİT'in operasyonlarının teröristlere değil de Kürt halkına yapıldığı iftirasına başvurdu.

MİT'ten Ankara'daki saldırı girişimine sert cevap: SİHA'lar PKK/YPG'ye ait hedefleri vurdu

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