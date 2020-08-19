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TSK ve MİT'ten ortak operasyon! İmha edildiler

Yurt içinde terör örgütlerine karşı kararlılıkla sürdürülen operasyonlar sınır ötesinde de devam ediyor. TSK ve MİT'in ortak operasyonu sonucu Irak'ın kuzeyi Metina bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

AA19 Ağustos 2020 Çarşamba 19:17 - Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 19:25
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Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Irak'ın kuzeyine, terör örgütü PKK'ya karşı hava harekatı düzenlendiğini açıkladı.

Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ortaklığında gerçekleştirilen operasyonda, Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

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