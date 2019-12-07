TSK ve SMO, Tel Abyad’a yeni kontrol noktaları kurdu
Barış Pınarı Harekatı kapsamında YPG/PKK’dan temizlenen Tel Abyad’da hayatın normale dönmesinin ardından ilçede güvenliğin korunması amacıyla kontrol noktaları kuruldu.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ilçenin farklı noktalarına kontrol noktaları kurdu. 10 kişinin ölümüyle sonuçlanan son saldırıların ardından tedbirin arttırıldığı ilçe genelinde kurulan kontrol noktalarında şüpheli araçlarda arama yapılıyor. Askerler, araçta bulunan kişileri de sorguluyor.
4 BİN YEREL POLİS
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Telabyad’da ve Resulayn’da 4 bin kişilik yerel polis gücünün göreve başlayacağını söyledi .
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