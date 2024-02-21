TSK yerle bir etti! Terör örgütü PKK/PYG'nin imdadına yine ABD yetişti

Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik operasyonlar sürerken, ABD kontrolündeki bölgelerde petrol çıkarıp Avrupa'ya satan PKK'da panik hakim. TSK'nın düzenlediği hava harekatlarından sonra terör örgütünün petrol çıkarma faaliyeti durma noktasına geldi.

Yeni Şafak'ın haberine göre; PKK'nın sözde üst yönetimi "acil" koduyla bir araya geldi. Toplantıda, hasar gören petrol tesisleri nedeniyle örgütün maddi yönden aldığı darbe konuşuldu. TSK'nın vurduğu elektrik tesislerinin büyük zarar gördüğü ve onarımının zaman alacağı belirtildi. ABD'li yetkililer, hava harekatlarıyla zarar gören petrol ve gaz tesislerinin onarılıp yenilenmeye başlandığını örgütün sözde üst yönetimine iletti. Terör örgütü PKK, Türkiye'nin Kuzey Irak ve Suriye'deki operasyonlarını durdurması için ABD'ye çağrı yapmıştı.

YILDA 25 MİLYON VARİL PETROL



Terör örgütü PKK'nın en önemli finans kaynağını, ABD'nin kontrol ettiği bölgelerden çıkardığı petrol oluşturuyor. Yılda 24 milyon 90 bin varil ile 25 milyon 550 bin varil petrol çıkaran PKK'nın, bu petrolün varilini Avrupalı devletlere 15 ila 19 dolar arasında sattığı belirtiliyor.