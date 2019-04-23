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TSK'dan 23 Nisan klibi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir klip yayınladı.

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TSK'nın sosyal medya hesabında paylaşılan klipte Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarla olan görüntüleri ve eski 23 Nisan kutlamaları da yer aldı.

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