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Irak'ın kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi

Irak kuzeyi Zap, Hakurk, Kandil, Avaşin-Basyan ve Sinat-Haftanin'de düzenlenen hava harekatlarında silahlı 19 bölücü terörist etkisiz hale getirildi.

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Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında 19 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zap, Hakurk, Kandil, Avaşin-Basyan ve Sinat-Haftanin bölgelerine hava harekatları düzenlendi.

Harekatlar neticesinde, silahlı 19 bölücü terörist etkisiz hale getirildi. Böylece son dört günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 57 oldu.

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