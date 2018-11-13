Irak'ın kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi
Irak kuzeyi Zap, Hakurk, Kandil, Avaşin-Basyan ve Sinat-Haftanin'de düzenlenen hava harekatlarında silahlı 19 bölücü terörist etkisiz hale getirildi.
- AA
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında 19 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zap, Hakurk, Kandil, Avaşin-Basyan ve Sinat-Haftanin bölgelerine hava harekatları düzenlendi.
Harekatlar neticesinde, silahlı 19 bölücü terörist etkisiz hale getirildi. Böylece son dört günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 57 oldu.
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