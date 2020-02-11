TSK'dan Esed'e sert cevap! Etkisiz hale getirildiler

11.02.2020 19:25 - Güncelleme: 11.02.2020 19:40

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) resmi Twitter hesabında ve internet sitesinde İdlib'de yaşananlara dair yeni bir açıklama yaptı. Dün Suriye ordusu tarafından açılan ateş sonucu 5 Türk askerinin hayatını kaybettiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; 51 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, 2 tank, 1 uçaksavar mevzii ile 1 mühimmat deposunun imha edildiği, 1 tankın da ele geçirildiği öğrenilmiştir."

SURİYE ORDUSU’NDAN KÜSTAH TEHDİT!



Reuters’te yer alan habere göre Suriye Ordusu, sınırdaki terör tehdidi nedeniyle İdlib ve Halep bölgelerine çok sayıda askeri takviye gönderen Türkiye’yi Suriye’nin egemenliğini ihlal etmekle suçladı. Açıklamanın devamında, Türkiye’nin İdlib’deki hamlelerine karşılık Suriye Ordusu tarafından saldırı düzenleneceği belirtildi.

Dün Suriye'nin İdlib kentinde çatışmaları önlemek amacıyla bölgeye takviye olarak gönderilen TSK personeline yönelik olarak rejim tarafından yapılan yoğun topçu atışı sonucu 5 asker şehit olmuş, 5 asker de yaralanmıştı.

Saldırı sonrası bölgede tespit edilen hedefler TSK tarafından ateş altına alınarak karşılık verilmişti. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Hedefler tahrip edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır” ifadesi kullanılmıştı.