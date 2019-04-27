TSK’dan temizle temizle bitmiyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgüt mensubu sivil ve askerlerin irtibat amacıyla kamuya açık büfe, market gibi yerlerde bulunan ankesörlü telefonları kullanarak haberleştikleri tespit edildi. Bu çerçevede, Başsavcılığın talimatıyla, halen aktif görevde bulunan 210 asker hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Haklarında gözaltı kararı verilen kişilerin, 5’inin albay, 7’sinin yarbay, 14’ünün binbaşı, 33’ünün yüzbaşı, 47’sinin üsteğmen, 2’sinin teğmen, 102’sinin ise astsubay olduğu belirtildi. Bu personelin 112’sinin Kara Kuvvetleri, 29’unun Hava Kuvvetleri, 50’sinin Deniz Kuvvetleri, 14’ünün Jandarma Genel Komutanlığı, 5’inin Sahil Güvenlik Komutanlığı’na mensup olduğu açıklandı. Şüphelilerin yakalanması ve gözaltına alınması için gece saat 01.00’den itibaren eş zamanlı operasyon başlatıldı. Gözaltı işlemleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülüyor.

50 ASKERE GÖZALTI

Öte yandan Konya merkezli 32 ilde, FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki ‘mahrem’ yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 50 muvazzaf askerden 15’i gözaltına alındı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmasında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki ‘mahrem’ yapılanmasında faaliyet gösteren 50 muvazzaf asker tespit edildi. Şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Zanlıların yakalanması için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından dün Konya merkezli 32 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Daha önce belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 15 asker gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için operasyonun sürdüğü belirtildi. Konya’da gözaltına alınan ve halı sahada futbol oynarken sakatlandığı belirtilen şüphelilerden biri, sağlık kontrolüne sağ ayağı alçılı halde getirildi.