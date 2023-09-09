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TSK'ya iftira atan Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı

Terör örgütü PKK'ya açık desteğiyle tanınan CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 15 köylüyü helikopterden attığı şeklinde alçak iftiralarda bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

9 Eylül 2023 Cumartesi 15:13 - Güncelleme:
TSK'ya iftira atan Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı
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CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında bir televizyon kanalındaki konuşmasından dolayı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Sezgin Tanrıkulu'dan TSK'ya alçak iftira! Tepki yağdı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Tanrıkulu hakkında dün TV100'de canlı yayına bağlanarak yaptığı yorumlardan dolayı Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinde düzenlenen "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" ve 216. maddesinde düzenlenen "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçlarından soruşturma açıldı.

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