Konya Tabip Odası, Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın, terör örgütü PKK'ya yakın yayın organında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullanmakla itham ettiği açıklamalarına tepki gösterdi. Konya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Bahadır Öztürk, 27 şehrin tabip odası olarak Fincancı'yı istifaya davet ettiklerini belirtti. Öztürk, "Biz vatanını, bayrağını ve milletini seven hekimler olarak artık TTB'nin, hekimlerin ve halkın sağlığını ilgilendiren, acil çözüm bekleyen konularda açıklamalar yapmasını, esas görevlerini yapıp toplumu ve siyaseti etkileyebilecek mecralarda bu itibarla hareket etmesini istiyoruz. TTB Başkanı'nın 'kimyasal silah kullanılmış' gibi alçakça bir ifadeyi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz hakkında kullanmasını en sert şekilde kınıyor ve kendisini en acil şekilde istifaya davet ederken, bizi temsil etmediğini dile getiriyoruz." dedi.