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TSK'ya 'kimyasal silah' iftirası... Şebnem Korur Fincancı'ya ortak istifa çağrısı

Konya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Bahadır Öztürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik sözleri nedeniyle Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı istifaya davet etti. Öztürk, Financı'yı 27 şehrin tabip odası olarak istifaya davet ettiklerini belirtti.

DHA20 Ekim 2022 Perşembe 15:11 - Güncelleme:
TSK'ya 'kimyasal silah' iftirası... Şebnem Korur Fincancı'ya ortak istifa çağrısı
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Konya Tabip Odası, Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın, terör örgütü PKK'ya yakın yayın organında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullanmakla itham ettiği açıklamalarına tepki gösterdi. Konya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Bahadır Öztürk, 27 şehrin tabip odası olarak Fincancı'yı istifaya davet ettiklerini belirtti. Öztürk, "Biz vatanını, bayrağını ve milletini seven hekimler olarak artık TTB'nin, hekimlerin ve halkın sağlığını ilgilendiren, acil çözüm bekleyen konularda açıklamalar yapmasını, esas görevlerini yapıp toplumu ve siyaseti etkileyebilecek mecralarda bu itibarla hareket etmesini istiyoruz. TTB Başkanı'nın 'kimyasal silah kullanılmış' gibi alçakça bir ifadeyi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz hakkında kullanmasını en sert şekilde kınıyor ve kendisini en acil şekilde istifaya davet ederken, bizi temsil etmediğini dile getiriyoruz." dedi.

  • Şebnem Korur Fincancı
  • istifa

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