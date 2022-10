TSK'ya 'kimyasal silah' iftirası! Tepkiler çığ gibi

Türk Silahlı Kuvvetleri yaptığı başarılı operasyonlarla terör örgütü PKK'nın belini kırmaya devam ediyor.

TSK yaptığı operasyonlarla teröristlere göz açtırmazken terör örgütü PKK ve onun güdümündeki partisi HDP, kahraman askerlerimizi kimyasal silah kullanmakla suçladı.

Yapılan operasyonlardan büyük başarı elde edilirken, bu asılsız iddialara adında Türk ibaresi bulunan Tabibler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve CHP'li Sezgin Tanrıkulu sahip çıktı.

Terör örgütüne yakınlığıyla bilinen bir kanala bağlanan Şebnem Korur Fincancı Türk Silahlı Kuvvetlerini kimyasal silah kullanmakla suçladı.

Teröristlerin cesetlerini incelediğini söyleyen Fincancı, "Daha önce de incelemiştim. Sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan birisi kullanılmış durumda. Çok çeşitli kimyasal silahlar var. Her ne kadar kullanılması yasak olsa da ne yazık ki çatışmalarda kullanıldığını görüyoruz." diye konuştu.

SEZGİN TANRIKULU DA SAHİP ÇIKTI

Yapılan kara propagandaya sahip çıkan diğer bir isim ise CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu oldu.

Tanrıkulu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, konuyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne soru önergesi sunacağını söyledi.

"MECLİS'E SORU ÖNERGESİ VERECEĞİM"

Tanrıkulu, "Kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin görüntüleri izledim. Kimyasal silah insanlığa karşı bir suçtur.Yarın itibariyle iddialara dayanak olan görüntülerin doğruluğu üzerine soru önergemi Meclis gündemine sunacağım.Bu iddialar karşısında açıklama yapılmamış olması ilginç." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'DEN ÇOK SERT TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) kimyasal silah kullanmakla suçlayanların, terör örgütünün cinayetlerini masum göstermeye çalışan odaklar olduğunu belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terör örgütüne karşı "kimyasal silah kullanıldığı" iddialarına yönelik sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

TSK'yı kimyasal silah kullanmakla suçlayanların, "alçak bir iftira şebekesinin parçası olduğunu" ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Bunlar terör örgütünün cinayetlerini masum göstermeye çalışan odaklardır. PKK'nın cinayetlerini övenler, kirli odakların temsilciliğini yaparak TSK'ya saldırıyorlar. Kahraman TSK, terörle mücadelesini en yüksek hukuki ilkelere ve standartlara bağlı şekilde yürütmektedir. TSK'nın, cinayet şebekesi terör örgütlerine karşı verdiği mücadele dünyanın en haklı, en şeffaf ve en onurlu mücadelesidir."

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN'DAN TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Kimyasal silah yalanı, terörü aklamaya ve estetize etmeye çalışanların beyhude çabasıdır." ifadelerini kullandı.

Kalın, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kimyasal silah kullandığı iddialarına tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet ve İstihbaratımız, terör örgütünün oksijenini kestikçe yeni iftira kampanyalarına başvuruyorlar. Kimyasal silah yalanı, terörü aklamaya ve estetize etmeye çalışanların beyhude çabasıdır. Terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek."

TSK 17 TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRMİŞTİ

TSK, Zap bölgesinde yaptığı bir operasyonda 17 teröristi etkisiz hale getirmişti. PKK olay sonrası sözde bazı görüntüler üzerinden TSK'nın kimyasal silah kullandığını ileri sürmüştü.

TTB Başkanı Fincancı'dan büyük skandal! PKK'nın kanalında TSK'ya iftira attı

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN 'KİMYASAL SİLAH' İDDİASINA TEPKİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelede kimyasal silah kullandığı iddiasına ilişkin, "PKK ve uzantılarının kaynağı olduğu bu karalama faaliyetlerinin dozajının her geçen gün artmasının sebebi, her gün inlerine girerek terör örgütünü bitme noktasına getirmiş olmamızdır" dedi.

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Terör örgütü PKK ve onun siyasi uzantılarının kara propaganda faaliyetlerinin bir yenisine, Türkiye ve kimyasal silahları yan yana getirme çabasına şahit oluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devletinin şanlı Silahlı Kuvvetleri'ne ve onun kahraman mensuplarına atılan bu iftiranın da kimler tarafından desteklendiğini, hangi sivil görünümlü militan yapıların bu kara propagandaya ortak olduğunu milletimiz de biz de gayet iyi görüyoruz" dedi.

'TERÖRLE MÜCADELE HER ALANDA SÜRECEK'

Bu iftiralara destek verenlerin de onlarla terör örgütü ile aynı statüde, aynı kefede ve aynı yolun yolcusu olduğunu kaydeden Altun, "Arkasına saklanmaya çalıştıkları maskeler gerçek yüzlerini artık gizleyememektedir. PKK ve uzantılarının kaynağı olduğu bu karalama faaliyetlerinin dozajının her geçen gün artmasının sebebi de her gün inlerine girerek terör örgütünü bitme noktasına getirmiş olmamızdır. Biz terörle mücadelemizi her alanda sürdürecek, terör örgütlerinin ülkemize karşı gerçekleştirmeye çalıştığı manipülasyon, dezenformasyon ve kara propaganda faaliyetlerine geçit vermemek için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

OKTAY: MEHMETÇİĞİN TERÖRLE MÜCADELESİNE KARA ÇALMAYA ÇALIŞMAK, TERÖRDEN DE BETERDİR

'Dezenformasyonla Mücadele Yasası'na vurgu yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Oxford Üniversitesi tarafından hazırlanan dijital haber raporuna göre, Türkiye, dünyada en çok dezenformasyona maruz kalan ülke. İşte daha dün kahraman ordumuzun terör örgütü PKK/YPG'ye karşı kimyasal silah kullandığına dair alçakça bir iftira dolaşıma sokuldu. Mehmetçiğin terörle mücadelesine kara çalmaya çalışmak, terörden de beterdir ve asla kabul edilemez" dedi.

AK PARTİLİ ÇELEBİ: HEPİNİZE SORUYORUM NEREDESİNİZ?

HDP ve Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığı iftirasına AK Parti'li Mehmet Ali Çelebi'den çok sert tepki geldi.

Çelebi paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türk Ordusuna iftira atan, PKK savunucusu Demirtaş'a şeref madalyası takanlar, Şebnem Korur Fincancı'yı baş tacı edenler, ve bunlara ses çıkaramayanlar, Hepinize soruyorum neredesiniz?

Tarafımız net! Kahraman Türk Ordusu! Büyük Türk Milleti. Şanlı Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Terörist ölüsüne ah çekip, Sihalardan rahatsız olanlar değil."