TÜBİTAK Başkanı Mandal: Devletten ne kadar bütçe istediysek aldık

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesince (SUBÜ) Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "SUBÜ Buluşmaları" etkinliğinde öğrencilerle bir araya gelen Mandal, dünyada bilime ve teknolojiye verilen önemin özellikle pandemiyle çok daha fazla arttığını söyledi.

Mandal, Türkiye'nin bilgi üretimi ve insan kaynağı yönünden büyük potansiyelinin bulunduğunu, Türkiye'nin 2024-2028 Kalkınma Planı'nın tamamen bilim ve teknolojiyi esas aldığını belirtti.

Bu plan çerçevesinde Türkiye'nin çevreye duyarlı, afetlere dayanıklı, yüksek teknoloji üretimiyle daha müreffeh ülke haline geleceğini anlatan Mandal, "İlk kez bir plan bu kadar bilim ve teknolojiye odaklı ve ilk kez TUBİTAK olarak devletten ne kadar bütçe istediysek aldık, bir kuruş kesintisiz. Bunu önemli bir fırsat olarak görüyorum. Buradaki en önemli gücümüz de insan kaynağı." diye konuştu.

Mandal, teknolojide yüzeyselden çok derinliğine inilmesi gerektiğini, teknolojinin derinliğine inmedikçe bağımlılığın devam edeceğini, Türkiye'nin savunma sanayinde yapmaya çalıştığı şeyin de bağımlılıktan kurtulmak olduğunu vurguladı.

İşbirliği yapan başarılı bilim insanlarının bulunduğunu fakat birlikte iş yapan insan kaynağının az olduğuna değinen Mandal, bugün ve gelecekte sorunların üstesinden gelebilmenin işbirliğiyle değil, birlikte iş yapmayla mümkün olduğunu söyledi.

Mandal, öğrencilerin TEKNOFEST'te birlikte iş yaptığına işaret ederek, öğrencilere, imkanlar için arayış içinde olmalarını tavsiye etti.

Bu alanlarda ilerlemeye çalışıldığında Türkiye'nin bilim ve teknolojideki gelişiminin, dünyayı takip eden değil dünyada takip edilen noktaya varabileceğinin altını çizen Mandal, savunma sanayinde insansız hava araçlarında Türkiye'nin ilk üçte yer almasının tesadüf olmadığını dile getirdi.

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERİN YURT DIŞI MASRAFLARI KARŞILANACAK

Mandal, bilgi üretmek ve teknoloji geliştirmenin önemine değinerek, bilgiyi üretecek, teknolojiyi geliştirecek insan kaynağını keşfetmenin ve desteklemenin de kıymetli olduğunu anlattı.

Dene-yap atölyeleri, bilim fuar ve şenlikleri, proje yarışmaları yaptıklarından bahseden Mandal, şöyle devam etti:

"Yarışmalarda dereceye giren öğrencilerimizin yurt dışındaki yarışmalarda masraflarını karşılayacağız. TEKNOFEST veya ulusal başarı varsa ve bu uluslararası boyuta taşınacaksa arkadaşlarımızın uzunca zamandır bizden istediği oydu. Diğer açacağımız destek de TEKNOFEST atölyeleri. Her üniversiteye TEKNOFEST atölyesi açılması için çağrıya çıkacağız. Şu an öğrencilerimize sunduğumuz imkanlar olarak bakıldığında nisan ayından itibaren uygulamaya dahil edeceğiz. Her üniversitede bir TEKNOFEST atölyesinin olmasını istiyoruz."

Öğrenciler için farklı destek programlarının uygulanacağını aktaran Mandal, "Bütün TEKNOFEST'lere katıldım. Arkadaşlarımızın o heyecanını, takım olabilmelerini, birlikte iş yapabilmelerini gördükçe gerçekten hem ülkeme hem insanlığa daha da umutla bakıyorum." dedi.

Konuşmanın ardından soru cevap bölümüne geçilen programa SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.