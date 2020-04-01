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TÜBİTAK BİLGEM ve ARDEB'e personel alınacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Kurumsal Kaynak Yönetimi Başkan Yardımcılığı ile Araştırma Destek Programları Başkanlığında (ARDEB) görevlendirilmek üzere 36 personel alımı yapılacak.

AA01 Nisan 2020 Çarşamba 09:51 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 09:53
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TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, BİLGEM'e bağlı Kurumsal Kaynak Yönetimi Başkan Yardımcılığı bünyesinde Kocaeli'de görev yapmak üzere 4 personelin istihdamı sağlanacak.

ARDEB bünyesinde Ankara'da görev yapmak üzere ise çeşitli meslek gruplarından 32 personel alınacak.

Alımlar için başvurular 22 Nisan'a kadar yapılacak.

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler TÜBİTAK'ın internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yayımlanacak.

İş başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden yapılabilecek.

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