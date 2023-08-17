TÜBİTAK yerleşkesinde orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) yerleşkesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

TÜBİTAK yerleşkesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

KOCAELİ VALİSİ YAVUZ'DA İLK AÇIKLAMA

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AA muhabirine, yangını haber alır almaz hemen ekiplerin sevk edildiğini belirterek, "Helikopter desteği de talep ettik. Devletin tüm imkanlarıyla müdahale ediliyor. İnşallah kısa bir süre içerisinde netice alacağız." dedi.