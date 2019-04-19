TÜBİTAK'a 142 personel alınacak
TÜBİTAK BİLGEM'e bağlı Bilişim Teknolojileri Enstitüsüne 13'ü teknisyen olmak üzere 142 personel alımı yapılacak.
- AA
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Bilişim Teknolojileri Enstitüsünde (BTE) 142 Ar-Ge personeli istihdam edilecek.
13'Ü TEKNİSYEN 142 AR-GE PERSONELİ ALINACAK
TÜBİTAK Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, BİLGEM BTE bünyesinde görev yapmak üzere, 129'u araştırmacı ve 13'ü teknisyen olmak üzere 142 Ar-Ge personeli alınacak.
Başvurular, "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" internet adresi üzerinden 10 Mayıs'a kadar yapılabilecek.
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